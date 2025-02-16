Італія
16 лютого 2025, 23:41
Ювентус переграв Інтер у Derby d'Italia
Команда Тіаго Мотти на власному полі мінімально здолала непримиримого опонента.
Ювентус — Інтер, Getty Images
16 лютого 2025, 23:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Інтер 1:0
Гол: Консейсан, 74
Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона (Камб’язо, 59) — К. Тюрам (Локателлі, 77), Копмейнерс — Консейсан (Їлдиз, 81), Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Біссек, 62) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 81), Мхітарян (Корреа, 80), Дімарко (Залевські, 61) — Таремі (М. Тюрам, 62), Л. Мартінес.
Попередження: Консейсан — Барелла