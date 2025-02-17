Італія

Португалець підтримав свого співвітчизника.

Атакувальний півзахисник Челсі Жуан Феліш, який наразі виступає за італійський Мілан на правах оренди, висловився про головного тренера "россонері" Сержіу Консейсані. Його слова наводить Milan News.

"Яке враження справив на мене Консейсан? Я знаю, який він. Він любить футбол, матчі, перемоги. Консейсан передає все це своїм гравцям. Він досяг успіху скрізь, де б не був, і він досягне успіху тут, в Мілані. Я впевнений в цьому", — заявив Феліш.

Сержіу Консейсан очолив Мілан 30 грудня 2024 року. Португальський фахівець виграв трофей швидше за всіх тренерів в історії клубу з 1930 року. Для цього йому знадобилося лише два матчі. Нагадаємо, Мілан став володарем Суперкубку Італії.

Цього сезону Жуан Феліш відіграв за Мілан чотири матчі та забив один гол.