Італія

Керівництво "россонері" розраховує на французького воротаря.

Голкіпер Майк Меньян уже невдовзі може оновити свою угоду з Міланом, передає Фабріціо Романо.

За даними журналіста, для нового контракту з 29-річним французом, розраховано до кінця червня 2028 року, готові всі необхідні документи. Останнім кроком буде підпис із боку самого гравця.

Меньян виступає за Мілан із літа 2021 року. Тоді він підписав п'ятирічну угоду з "россонері".

Романо повідомляє, що новий контракт включатиме опцію продовження на ще один сезон із зарплатою в розмірі 5 мільйонів євро на рік. За даними ЗМІ, зараз Майк отримує до 3 млн.

У ході поточної кампанії голкіпер взяв участь у 36-ти матчах усіх турнірів, пропустивши 39 голів і 11 разів зберігши свої ворота "сухими". Також зазначимо, що в кожному з 13-ти поєдинків Мілана в 2025 році він виходив на поле з капітанською пов'язкою.