Італія

Нідерландець проводить потужний сезон в Італії.

Італійський Мілан продовжить контракт з півзахисником Тіджані Рейндерсом. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, переговори знаходяться на завершальному етапі. Нова трудова угода буде розрахована до 30 червня 2030 року.

Чинний контракт нідерландського півзахисника з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Тіджані Рейндерс відіграв за Мілан 36 матчів, забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан завершує продовження контракту з Меньяном.