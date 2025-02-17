Італія

У Мілані не виключають варіант із повноцінним трансфером португальця.

Напередодні нападник Мілана Жоау Феліш, права на якого належать лондонському Челсі, заявив про бажання приєднатися до табору "россонері" на повноцінній основі.

Старший радник президента Мілана Златан Ібрагімович висловився про можливе підписання 25-річного португальця.

"Повноцінний трансфер Феліша? Все можливо. Ми хочемо довіряти Жоау, щоб побачити його найкращі виступи, а потім — усе можливо", — сказав Залатан для Sky.

У поточному сезоні Жоау Феліш провів на клубному рівні 24 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 8 голів та віддав 2 асисти.