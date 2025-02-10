Італія

Португальський нападник бачить себе в якості гравця "россонері".

У зимове трансферне вікно нападник лондонського Челсі Жоау Феліш вирушив до Мілана на правах оренди до кінця поточного сезону за 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

25-річний португалець заявив, що хотів би й надалі виступати за "россонері" після завершення поточної кампанії, якщо буде така нагода.

"Я приєднався до Мілана на правах оренди, але якщо буде нагода, я б хотів залишитись і надалі, після цього сезону. Я був би дуже радий у такому випадку.

Мілан — це топовий європейський клуб і мені вже все тут подобається. Кака завжди був моїм ідолом. Інтер також був зацікавлений у моєму підписанні, але для мене це було чимось неможливим, бо я хотів саме у Мілан", — цитує слова Феліша журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Жоау Феліш провів на клубному рівні 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 8 голів та віддав 2 асисти.