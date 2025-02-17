Італія

У Ювентуса чемпіонські амбіції.

Центральний захисник туринського Ювентуса Федеріко Гатті висловився після перемоги над міланським Інтером (1:0) у 25-му турі італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Не думаю, що це наша найважливіша перемога, але вона повинна нас підстьобнути, адже ми втратили занадто багато очок. Знаю, що до кінця сезону ще далеко, але цей результат однаково залишає гіркий післясмак, враховуючи, де ми могли б бути.

Ми — Ювентус, тому не можемо бути задоволені четвертим місцем в таблиці. Ми повинні ставити перед собою максимальні задачі у всіх турнірах", — сказав Гатті.

Наразі Ювентус посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого Наполі десять очок.