Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 16 лютого 2025 року.

Туринський Ювентус у рамках 25-го туру Серії А-2024/25 на власному полі переграв міланський Інтер.

Долю матчу на користь команди Тіаго Мотти вирішив усього один результативний удар від Франсішку Консейсана наприкінці зустрічі.

До цього Інтер створив чимало гольових моментів біля воріт Ді Грегоріо, особливо в першому таймі, але реалізація підвела підопічних Сімоне Індазгі цього разу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Інтер у рамках 25-го туру Серії А-2024/25:

Ювентус — Інтер 1:0

Гол: Консейсан, 74

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона (Камб’язо, 59) — К. Тюрам (Локателлі, 77), Копмейнерс — Консейсан (Їлдиз, 81), Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Біссек, 62) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 81), Мхітарян (Корреа, 80), Дімарко (Залевські, 61) — Таремі (М. Тюрам, 62), Л. Мартінес.

Попередження: Консейсан — Барелла