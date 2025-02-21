Італія

Доля італійського фахівця залежить від Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта може залишити посаду головного тренера туринського клубу після закінчення цього сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "б'янконері" уважно стежить за роботою 42-річного італійського фахівця після вильоту з 1/16 фіналу Ліги чемпіонів від ПСВ.

Зазначається, що Мотту звільнять, якщо він не зможе привести "стару синьйору" до топ-4 італійської Серії А, що дасть можливість команді виступати у головному єврокубковому турнірі у наступному сезоні.

Нагадаємо, Мотта очолив Ювентус влітку 2024 після успішного сезону з Болоньєю.

Після 22 турів Ювентус посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 46 очок після 25 турів.