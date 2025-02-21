Італія

Гостьова перемога "чорно-білих" на Стадіо Віа дель Маре.

У рамках 26-го туру італійської Серії А Удінезе вирушив у гості до Лечче.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Лоренцо Лукки, який реалізував пенальті на 30-й хвилині та приніс до активу гостей непрості три очки.

Лечче — Удінезе 0:1

Гол: Лукка, 30 (пен)

Лечче: Фальконе — Гільбер (Вейга, 89), Баскіротто, Жан, Галло — Кулібалі, П'єрре (Ребич, 72), Рафья (Беріша, 46) — П'єротті (Карлссон, 46), Крстович, Моренте (Ндрі, 82)

Удінезе: Сава — Крістенсен (Ехізібує, 77), Бійол, Соле, Камара — Товен, Ловрич (Саррага, 77), Карлстрем, Еккеленкамп (Атта, 77) — Санчес (Паєро, 65), Лукка (Браво, 36)

Попередження: Беріша — Лукка, Ловрич, Паєро