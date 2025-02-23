Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 22 лютого 2025 року.
Інтер — Дженоа, Getty Images
23 лютого 2025, 07:45
Міланський Інтер у рамках 26-го туру Серії А-2024/25 на власному полі переграв генуезький Дженоа.
Долю матчу на користь команди Сімоне Індзагі вирішив пізній результативний удар Лаутаро Мартінеса, тоді як до цього команди грали приблизно на рівних.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Дженоа у рамках 26-го туру Серії А-2024/25:
Інтер — Дженоа 1:0
Гол: Мартінес, 78
Інтер: Х. Мартінес — Павар, Ачербі, Бастоні (де Врей, 81) — Думфріс, Барелла, Асллані (Чалханоглу, 65), Мхітарян (Зелінські, 66), Дімарко (Дарміан, 85) — Корреа (Таремі, 46), Л. Мартінес
Дженоа: Леалі — Бані, Васкес, Мартін — Дзанолі (Екубан, 66), Мазіні (Вентуріно, 81), Френдруп, Міретті (Онана, 72), Сабеллі — Екатор, Пінамонті (Корне, 66)
Попередження: Міретті.