Італія

Португальцю дуже важко в Мілані.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився після програного матчу Торіно (1:2) в рамках 26-го туру італійської Серії А. Цитує португальського фахівця Football Italia.

"Я приношу вибачення вболівальникам, які були присутні на останніх матчах. Останні 12-15 пропущених голів були здебільшого результатом невимушених помилок. Справа не в стратегії або розстановках, я часто дивуюся, як таке взагалі можливо.

До перерви Торіно вів із рахунком 1:0, не завдавши жодного удару по воротах, тоді як ми не забили пенальті і втратили ще кілька моментів. Трапляється всяке, і ми повинні стати сильнішими, реагуючи на це. Я розумію, що гравцям теж нелегко, коли найкращим гравцем Торіно є воротар, а в нас було 30 можливостей забити.

Заміна Леана у перерві? Рафа не в найкращій формі, є інші гравці, і всі вони важливі. Я, як і раніше, вважаю, що ми не повинні зациклюватися на замінах або розстановках, коли пропускаємо два таких безглуздих голи, оскільки за таких обставин постраждав би будь-хто", — заявив Консейсан.

Наразі Мілан посідає сьоме місце в турнірній таблиці італійської Серії А, відстаючи від зони ЛЧ на шість очок.