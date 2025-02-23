Італія

"Джаллороссі" розраховують на свого вихованця.

Центральний півзахисник Нікколо Пізіллі оновив свою угоду з Ромою, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Новий контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2029 року.

У ході поточної кампанії 20-річний італієць відзначився трьома голами й одним асистом у 31-му матчі всіх турнірів.

Нагадаємо, завтра, 24 лютого, підопічні Клаудіо Раньєрі прийматимуть Монцу в рамках 26-го туру Серії А-2024/25. Раніше повідомлялося, що український центрфорвард "джаллороссі" Артем Довбик цей поєдинок пропустить через травму.