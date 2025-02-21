Італія

Українець пропустить гру чемпіонату Італії.

Нападник римської Роми Артем Довбик пропустить матч 26-го туру італійської Серії з Монцею. Про це повідомляє Сalciomercato.

За інформацією джерела, 27-річний форвард не був присутній на сьогоднішньому тренуванні, тому не буде доступний у наступній грі "вовків".

При цьому стан українця не викликає особливого занепокоєння в таборі римського клубу. З великою долею ймовірності, він буде повністю готовий до матчу 27-го туру чемпіонату Італії з Комо, який пройде 2-го березня.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 33 матчі, забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.