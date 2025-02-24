Італія

Серб досяг ювілейної позначки.

Нападник Ювентуса Душан Влахович відзначився 50-ю результативною дією в матчах за команду в рамках Серії А. 25-річний футболіст відкрив рахунок у поєдинку проти Кальярі, відзначившись на 12-й хвилині.

За даними Opta, серб взяв участь у 50 голах "старої синьйори" в Серії А — 42 забиті м'ячі та вісім асистів. Для досягнення цієї позначки форварду потрібно було провести 95 ігор.

Душан Влахович перебрався до Ювентуса в січні 2022 року з Фіорентини.

У поточному розіграші чемпіонату Італії гравець записав на свій рахунок дев'ять влучних ударів і одну гольову передачу в 20 матчах.

Раніше повідомлялося, що Влахович зацікавив Челсі.