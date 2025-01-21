Англія

Серб може продовжити кар'єру в АПЛ.

Форвард Ювентуса Душан Влахович може змінити клубну прописку, повідомляє The Times.

За даними джерела, футболіст цікавий Челсі. Ба більше, клуби вже обговорювали можливість трансферу. Відомо, що Челсі готовий зробити серйозну пропозицію для сербського форварда.

У поточному сезоні Душан Влахович провів за Ювентус 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялось, що Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед обмін Влаховича на Зіркзе.