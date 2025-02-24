Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та Монца.

Римська Рома та Монца зіграють у двадцять шостому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Клаудіо Раньєрі, після перемоги над португальським Порту (3:2), залучив до стартового складу Гуммельса в трійці центральних захисників, тоді як Салемакерс та Крістанте гратимуть у півзахисті, а Суле та Бальданц розташуються під нападником. Артем Довбик знову поза заявкою.

Алессандро Неста, на тлі нічиєї проти Лечче (0:0), використав із перших хвилин Брорссона та Лековича в трійці центральних захисників.

Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Бальданці — Шомуродов.

Запасні: Де Марці, Голліні, Ренсх, Манчіні, Лоренцо Пеллегріні, Абдулхамід, Паредес, Коне, Челік, Дібала, Нельссон, Гурна-Дуат, Салах-Еддін, Ель Шаараві.



Монца: Тураті — Брорссон, Лекович, Карбоні — Перейра, Урбанські, Б’янко, Кір’якопулос — Куррія, Мота — Ганвула.

Запасні: Піцціньякко, Мацца, Кейта, Дзеролі, Паласіос, Петанья, Постільйоне, Мартінс, Коломбо, Віньято.



Гра Рома — Монца почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.