Італія

"Фіалки" можуть змінити тренерський штаб.

Керівництво Фіорентини розглядає Ігора Тудора та Альберто Аквілані як потенційних кандидатів на посаду головного тренера у разі відставки Раффаеле Палладіно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, майбутнє нинішнього наставника команди залежатиме від результатів найближчих матчів. Якщо Фіорентина не покращить свої виступи, клуб може ухвалити рішення про зміну тренера.

Тудор має досвід роботи в Серії A, зокрема в Вероні та Лаціо, тоді як Аквілані добре знайомий із системою Фіорентини, працюючи в молодіжних командах клубу.

Нагадаємо, наразі Фіорентина йде шостою в турнірній таблиці Серії А, маючи 42 залікових бали після 26-ти зіграних поєдинків. Клуб із Флоренції вилетів із 1/8 фіналу Кубка Італії в грудні, але перебуває на тому ж етапі ЛК.