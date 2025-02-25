Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють міланський Інтер та римський Лаціо.
Марко Арнаутович, Getty Images
25 лютого 2025, 21:21
Міланський Інтер та римський Лаціо розіграють перепустку до півфіналу Кубка Італії на Джузеппе Меацца.
Сімоне Індзагі, після перемоги над генуезьким Дженоа (1:0), залучив до стартового складу де Врея та Біссека в трійці центральних захисників, тоді як Дарміан, Фраттезі та Зелінські гратимуть у центрі поля, а Таремі та Арнаутович складатимуть пару нападників.
Марко Бароні, на тлі нічиєї проти Венеції (0:0), використав із перших хвилин Луку Пеллегріні, Жиго та Лаццарі в обороні, тоді як Ровелла повернеться до опорної зони, а Чауна очолить атаку.
Інтер: Дж. Мартінес — Павар, де Врей, Біссек — Дарміан, Фраттезі, Асллані, Зелінські, Дімарко — Таремі, Арнаутович.
Запасні: Каллігаріс, Тахо, Думфріс, Л. Мартінес, Корреа, Ачербі, Чалханоглу, Мхітарян, Барелла, Де П’єрі, Алексіу, Беренбрух, Топалович, Коккі, Бастоні.
Запасні: Фурланетто, Проведель, Педро, Нослін, Белах’ян, Провстгор, Ібрагімович, Тавареш, Хіла, Марушич.
Лаціо: Мандас — Лаццарі, Жиго, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Чауна.
Гра Інтер — Лаціо почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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