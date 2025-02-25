Італія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють міланський Інтер та римський Лаціо.

Міланський Інтер та римський Лаціо розіграють перепустку до півфіналу Кубка Італії на Джузеппе Меацца.

Сімоне Індзагі, після перемоги над генуезьким Дженоа (1:0), залучив до стартового складу де Врея та Біссека в трійці центральних захисників, тоді як Дарміан, Фраттезі та Зелінські гратимуть у центрі поля, а Таремі та Арнаутович складатимуть пару нападників.

Марко Бароні, на тлі нічиєї проти Венеції (0:0), використав із перших хвилин Луку Пеллегріні, Жиго та Лаццарі в обороні, тоді як Ровелла повернеться до опорної зони, а Чауна очолить атаку.

Інтер: Дж. Мартінес — Павар, де Врей, Біссек — Дарміан, Фраттезі, Асллані, Зелінські, Дімарко — Таремі, Арнаутович.

Запасні: Каллігаріс, Тахо, Думфріс, Л. Мартінес, Корреа, Ачербі, Чалханоглу, Мхітарян, Барелла, Де П’єрі, Алексіу, Беренбрух, Топалович, Коккі, Бастоні.



Лаціо: Мандас — Лаццарі, Жиго, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Чауна.