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Інтер — Лаціо 2:0
Голи: Арнаутович, 39, Чалханоглу, 77 (пен.)

Інтер: Дж. Мартінес — Павар, де Врей, Біссек — Дарміан, Фраттезі (Барелла, 84), Асллані (Чалханоглу, 64), Зелінські, Дімарко (Бастоні, 64) — Таремі, Арнаутович (Корреа, 64).

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Жиго, Романьйолі (Хіла, 46), Лука Пеллегріні (Тавареш, 61) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Ібрагімович, 78), Діа, Дзакканьї — Чауна (Нослін, 61).

Попередження: Асллані, Думфріс — Пеллегріні, Ісаксен, Жиго