Італія

Іспанець прогресує в тренерській карʼєрі.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті та Барселони. Про це повідомляє Il Messaggero.

За інформацією джерела, City Group вивчає кандидатуру колишнього півзахисника лондонських Арсеналу та Челсі на випадок, якщо Пеп Гвардіола піде наступного літа.

Також Барселона спостерігає за прогресом молодого фахівця. Якщо врахувати взаємне захоплення між клубом та тренером, в майбутньому цілком ймовірно Сеск очолить каталонців.

Також стверджується, що Інтер та Мілан стежать за ситуацією з контрактом Фабрегаса на випадок, якщо підуть Сімоне Індзагі та Сержіу Консейсан відповідно.