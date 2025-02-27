Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка Італії, що відбувся 26 лютого 2025 року.

Туринський Ювентус напередодні на власному полі поступився Емполі в серії пенальті в рамках чвертьфіналу Кубка Італії.

Команда Тіаго Мотти стала авторкою гучної сенсації турніру в негативному для себе контексті, пропустивши посеред першого тайму, після чого витягнувши гру в лотерею посеред другої половини матчу.

Проте через хиби з пенальті від Влаховича та Їлдиза "зебри" таки були змушені залишити розіграш турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Емполі 1:1 (пен. 2:4) у чвертьфіналі Кубка Італії-2024/25:

Ювентус — Емполі 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Тюрам, 66 — Малех, 24

Ювентус: Перін — Веа, Гатті, Келлі (Локателлі, 54), Камб'язо (Кошта, 84) — Тюрам, Копмейнерс (Їлдиз, 54) — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 60), Маккенні, Коло Муані — Влахович

Емполі: Васкес — Мар'януччі, Тосто (Пеццелла, 60), Ісмайлі (Гоглічідзе, 46) — Баччі (Г'ясі, 73) — Самбія, Гендерсон, Малех, Какаче — Коломбо (Куаме, 60), Конате (Еспозіто, 60)

Попередження: Локателлі — Гендерсон, Гоглічідзе, Еспозіто