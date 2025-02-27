Італія

Команда Віктора Коваленка сенсаційно крокує до півфіналу, хоч українець так і залишився на лаві для запасних.

У рамках чвертьфіналу поточного розіграшу Кубка Італії туринський Ювентус зустрівся з Емполі.

Підопічні Тіаго Мотти, будучи явними фаворитами, пропустили вже на 24-й хвилині через гол Юссефа Малеха, проте у другому таймі Кефрен Тюрам своїм забитим м'ячем повернув "стару синьйору" в гру.

Утім, цього виявилося замало — за підсумками основного часу визначити переможця та володаря путівки до 1/2 фіналу турніру не судилося, тому долю протистояння вирішувала післяматчева серія пенальті. Вже на першому ударі схибив Душан Влахович, а усі надії туринців було поховано після невдачі Кенана Їлдиза.

Емполі крокує до півфіналу Кубка Італії-2024/25!

Ювентус — Емполі 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Тюрам, 66 - Малех, 24

Ювентус: Перін — Веа, Гатті, Келлі (Локателлі, 54), Камб'язо (Кошта, 84) — Тюрам, Копмейнерс (Їлдиз, 54) — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 60), Маккенні, Коло Муані — Влахович

Емполі: Васкес — Мар'януччі, Тосто (Пеццелла, 60), Ісмайлі (Гоглічідзе, 46) — Баччі (Г'ясі, 73) — Самбія, Гендерсон, Малех, Какаче — Коломбо (Куаме, 60), Конате (Еспозіто, 60)

Попередження: Локателлі — Гендерсон, Гоглічідзе, Еспозіто