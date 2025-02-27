Пулішич і Рейндерс залишаться на Сан-Сіро.
Крістіан Пулішич, Getty Images
27 лютого 2025, 22:33
Технічний директор Мілана Джеффрі Монкада відповів на питання про переговори з Крістіаном Пулішичем і Тіджані Рейндерсом.
Функціонер підтвердив інформацію про майже досягнуту домовленість з американським вінгером і нідерландським хавбеком.
"Контрактні переговори проходять позитивно. Пулішич і Рейндерс? Ми дуже близькі", — сказав Монкада в інтерв'ю DAZN перед початком сьогоднішнього матчу Серії А проти Болоньї.
Раніше повідомлялося, що Барселона зробила запит щодо Леау.