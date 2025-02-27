Італія

Пулішич і Рейндерс залишаться на Сан-Сіро.

Технічний директор Мілана Джеффрі Монкада відповів на питання про переговори з Крістіаном Пулішичем і Тіджані Рейндерсом.

Функціонер підтвердив інформацію про майже досягнуту домовленість з американським вінгером і нідерландським хавбеком.

"Контрактні переговори проходять позитивно. Пулішич і Рейндерс? Ми дуже близькі", — сказав Монкада в інтерв'ю DAZN перед початком сьогоднішнього матчу Серії А проти Болоньї.

Раніше повідомлялося, що Барселона зробила запит щодо Леау.