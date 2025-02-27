Каталонці цікавляться португальським вінгером.
Рафа Леау, getty images
27 лютого 2025, 12:58
Барселона зацікавлена в придбанні вінгера Мілана Рафаеля Леау в літнє трансферне вікно, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За даними джерела, наразі від каталонців не надійшло жодної офіційної пропозиції, але "блаугранас" запросили інформацію про гравця.
В угоді з гравцем прописана клаусула у розмірі 175 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює португальця в 75 мільйонів. Його контракт з Міланом розрахований до 2028 року.
Раніше повідомлялося, що Мілан може продати Леау або Ернандеса з метою викупу Феліша.