Іспанія

Каталонці цікавляться португальським вінгером.

Барселона зацікавлена в придбанні вінгера Мілана Рафаеля Леау в літнє трансферне вікно, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, наразі від каталонців не надійшло жодної офіційної пропозиції, але "блаугранас" запросили інформацію про гравця.

В угоді з гравцем прописана клаусула у розмірі 175 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює португальця в 75 мільйонів. Його контракт з Міланом розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Мілан може продати Леау або Ернандеса з метою викупу Феліша.