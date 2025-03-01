Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 1 березня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 27-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі на власному полі зустрінеться з Інтером.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 1 БЕРЕЗНЯ, 19:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Проваливши лютий, Наполі дозволив Інтеру обійти себе в турнірній таблиці Серії А, тож тепер неаполітанці прийматимуть міланський гранд, відстаючи від нього на один заліковий бал. Команди не виявили сильнішого у матчі першого кола в листопаді, зігравши внічию з рахунком 1:1, обмінявшись на Стадіо Джузеппе Меацца голами Скотта Мактомінея й Хакана Чалханоглу.

Колектив Антоніо Конте минулої неділі досить несподівано зазнав поразки від Комо (1:2) на виїзді, продовживши свою серію без перемог до чотирьох поєдинків. Подібне з "адзуррі" сталося вперше з кінця минулого сезону чемпіонату Італії, коли вони виступали під керівництвом Франческо Кальцони. Ще одна значна невдача, особливо сьогодні ввечері, може коштувати Наполі Скудетто.

Інтер після скромної домашньої звитяги над Дженоа (1:0) приймав Лаціо в чвертьфіналі Кубка Італії. "Нерадзуррі" й без одразу кількох важливих виконавців у стартовому складі здобули перемогу з рахунком 2:0 і дісталися наступного раунду турніру, де на них чекає подвійне Дербі делла Мадонніна, четверте й п'яте в ході поточної кампанії відповідно.

Підопічні Сімоне Індзагі в останніх трьох виїзних матчах Серії А набрали всього один заліковий бал. Не на боці Інтера й статистика останніх десяти протистоянь із Наполі на Стадіо Дієго Армандо Марадона — дві перемоги, при чотирьох нічийних результатах і чотирьох поразках (різниця забитих-пропущених голів — 17:13).

За версією букмекерів, Інтер є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 2.44, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Біллінг, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Лукаку, Распадорі

Інтер: Х. Мартінес — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА