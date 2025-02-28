Італія

Довга безпрограшна серія "россонері" закінчилася.

В рамках перенесеного матчу 9-го туру італійської Серії А Мілан на виїзді поступився Болоньї із рахунком 1:2.

За інформацією статистичного порталу Opta, "россонері" програли на виїзді "червоно-синім" у Серії А вперше за 23 роки. 10 березня 2002 року Болонья перемогла Мілан вдома з рахунком 2:0.

Після 26 турів чемпіонату Італії Мілан посідає у турнірній таблиці 8-ме місце. В свою чергу Болонья після перемоги над "россонері" піднялися на 6-й рядок в таблиці італійської першості.