Італія

Португалець вписав своє ім'я в історію клубу.

Португальський вінгер Мілана Рафаель Леау повторив досягнення легендарного Кака.

Як повідомляє OptaPaolo, Леау став першим гравцем з часів Кака, який забивав понад п'ять голів у Серії А протягом шести сезонів поспіль.

Рафаель забив гол у ворота Болоньї (1:2) в перенесеному матчі дев'ятого туру Серії А.

Кака забивав 5+ голів між сезонами-2003/04 та 2008/09. Відтоді жодному гравцю "россонері" не вдавалося подібне.

Раніше повідомлялося, що Мілан може продати Леау або Ернандеса з метою викупу Феліша.