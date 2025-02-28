Португалець вписав своє ім'я в історію клубу.
Рафа Леау, getty images
28 лютого 2025, 08:41
Португальський вінгер Мілана Рафаель Леау повторив досягнення легендарного Кака.
Як повідомляє OptaPaolo, Леау став першим гравцем з часів Кака, який забивав понад п'ять голів у Серії А протягом шести сезонів поспіль.
Рафаель забив гол у ворота Болоньї (1:2) в перенесеному матчі дев'ятого туру Серії А.
Кака забивав 5+ голів між сезонами-2003/04 та 2008/09. Відтоді жодному гравцю "россонері" не вдавалося подібне.
Раніше повідомлялося, що Мілан може продати Леау або Ернандеса з метою викупу Феліша.