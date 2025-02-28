Італія

Додо асистував на Госенса, гол якого й приніс "фіалкам" мінімальну перемогу.

У рамках 27-го туру італійської Серії А Фіорентина приймала на власному полі Лечче.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 9-й хвилині, голи Госенс результативно відгукнувся на передачу Додо — колишнього захисника донецького Шахтаря.

Незважаючи на стрімкий початок, гравцям "віоли" не вдавалося подвоїти перевагу — навіть Бельтран на 73-й хвилині змарнував можливість реалізувати призначений пенальті.

Утім, Фіорентина втримала мінімальну перемогу та записала на свій рахунок три очки.

Фіорентина — Лечче 1:0

Гол: Госенс, 9

Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Комуццо, 81), Марі, Раньєрі — Додо (Морено, 87), Ндур, Катальді (Фаджолі, 69), Мандрагора, Госенс — Дзаніоло (Гудмундссон, 88), Бельтран

Лечче: Фальконе — Гільбер (Вейга, 86), Баскіротто, Беріша (Гельгасон, 64), Галло (Сала, 64) — Кулібалі, П'єрре — Моренте, Жан, Карлссон (Ребич, 64) — Крстович

Попередження: Бельтран, Дзаніоло, Мандрагора — Беріша, Галло