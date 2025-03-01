Італія

Українця хочуть бачити в Італії.

В літнє трансферне вікно лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков може переїхати в Італію. Про це повідомляє інтернет-портал EuropaCalcio.

За інформацією джерела, Ювентус та Наполі продовжують уважно спостерігати за 22-річним українцем та спробують його підписати наступного літа.

Зазначається, що фаворитом у боротьбі за Судакова є Наполі через фінансовий стан туринського клубу, який цьогго сезону витратив на нові придбання майже 200 мільйонів євро та ризикує залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Чинна трудова угода гравця з "гірниками" розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Цього сезону Георгій Судаков відіграв за Шахтар 25 матчів, забив десять голів та віддав три результативні передачі.