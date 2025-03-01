Італія

Неаполітанський клуб продовжує боротьбу за чемпіонство!

У рамках 27-го туру Серії А Наполі приймав Інтер. Шикарний гол Дімарко вивів гостей вперед на 22-й хвилині гри, після чого Інтер сів у глуху оборону.

Увесь другий тайм Наполі провів в атаці і зумів знайти можливість забити: на 87-й хвилині гри Лоботка розігнав атаку, після чого відпасував на Біллінга, а той з другої спроби переграв Хосепа Мартінеса.

1:1 — Наполі уникнув поразки і продовжує боротьбу за Скудетто.

Наполі — Інтер 1:1

Голи: Біллінг, 87 - Дімарко, 22

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано (Нгонге, 83), Гілмор (Біллінг, 79), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Олівера, 83) — Лукаку, Распадорі (Окафор, 77)

Інтер: Мартінес — Біссек, Ачербі, Бастоні (де Врей, 80) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 51), Мхітарян (Фраттезі, 80), Дімарко (Павар, 51) — Тюрам (Корреа, 65), Мартінес.