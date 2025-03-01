Завершився матч чемпіонату Італії.
Удінезе - Парма, Getty Images
01 березня 2025, 23:45
У рамках 27-го туру італійської Серії А Удінезе на своєму полі приймав Парму.
Гола з пенальті від Товена на 38-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб здолати гостей.
Удінезе - Парма 1:0
Гол: Товен, 38 (пен)
Удінезе: Паделлі — Ехізібує (Крістенсен, 83), Бійол, Соле, Камара — Атта (Саррага, 59), Ловрич, Карлстрем, Еккеленкамп (Модешту, 83) — Товен (Браво, 83), Лукка (Девіс, 90)
Парма: Судзукі — Леоні, Болоґг (Ф'єртофт Левік, 58), Валенті, Валері (Ейно, 90) — Кейта, Естевес (Алмквіст, 58), Зом — Ман (Камара, 90), Бонні, Канчельєрі (Пеллегріно, 83)
Попередження: Модешту — Алмквіст.