"Россонері" в пошуках топового менеджера.
Іглі Таре, getty images
02 березня 2025, 11:53
Керівництво італійського Мілану визначило двох кандидатів на посаду спортивного директора клубу. Про це повідомляє журналіст Пеппе Ді Стефано.
За інформацією джерела, до 5 березня клуб має визначитися з кандидатурою нового спортивного директора.
Зазначається, що основними кандидатами на цю посаду є Фабіо Паратічі та Іглі Таре. Андреа Берта також розглядався, однак він більше схиляється до переходу в клуб АПЛ.
Рішення буде ухвалено безпосередньо власником Мілана Джеррі Кардінале та його радником Златаном Ібрагімовичем
Іглі Таре з 2009 по 2023 рік обіймав посаду спортивного директора римського Лаціо. Наразі є безробітним.
Фабіо Паратічі з 2021 по 2023 рік працював на аналогічній посаді в лондонському Тоттенгемі. У 2023 році він отримав 2,5 роки дискваліфікації у справі про фінансові махінації під час роботи в туринському Ювентусі. Відсторонення поширюється безпосередньо на роботу в італійському футболі.