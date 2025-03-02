Італія

"Россонері" в пошуках топового менеджера.

Керівництво італійського Мілану визначило двох кандидатів на посаду спортивного директора клубу. Про це повідомляє журналіст Пеппе Ді Стефано.

За інформацією джерела, до 5 березня клуб має визначитися з кандидатурою нового спортивного директора.

Зазначається, що основними кандидатами на цю посаду є Фабіо Паратічі та Іглі Таре. Андреа Берта також розглядався, однак він більше схиляється до переходу в клуб АПЛ.

Рішення буде ухвалено безпосередньо власником Мілана Джеррі Кардінале та його радником Златаном Ібрагімовичем

Іглі Таре з 2009 по 2023 рік обіймав посаду спортивного директора римського Лаціо. Наразі є безробітним.

Фабіо Паратічі з 2021 по 2023 рік працював на аналогічній посаді в лондонському Тоттенгемі. У 2023 році він отримав 2,5 роки дискваліфікації у справі про фінансові махінації під час роботи в туринському Ювентусі. Відсторонення поширюється безпосередньо на роботу в італійському футболі.