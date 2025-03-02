Італія

Чергова втрата очок бергамасків.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував нічийний результат в матчі 27-го туру італійської Серії А з Венецією (0:0). Його слова наводить Football Italia.

"Ми не змогли підтримувати тиск у зоні атаки. У другому таймі ми додали, були технічні помилки, але я б виділив гру Венеції в обороні — вони не втрачали концентрацію і були дуже організованими.

Кожен матч проходить у рівній та важкій боротьбі. Ми розчаровані результатом, але ми не програли і показали непоганий футбол. До кінця сезону ще далеко", — сказав Гасперіні.

Наразі Аталанта посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера на три пункти.