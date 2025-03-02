Команда Нести знаходиться в плачевному стані.
Казадеї та Ельмас, getty images
02 березня 2025, 15:38
В рамках 26-го туру італійської Серії А Монца на своєму полі приймала Торіно.
Під завісу першого тайму гості відкрили рахунок у матчі завдяки влучному пострілу Еліфа Ельмаса. На цьому Торіно не зупинилося і вже у другому таймі подвоїли перевагу над Монцою. Голом у складі "биків" відзначився новачок команди Чезаре Казадеї.
Фінальний свисток арбітра зустрічі зафіксував перемогу Торіно із рахунком 2:0.
Монца — Торіно 0:2
Голи: Ельмас, 41, Казадеї, 66
Монца: Тураті — Д'Амброзіо (Віньято, 70), Іццо, Паласіос, Бірінделлі (Урбанські, 57) — Перейра, Дзеролі (Куррія, 70), Б'янко, Кір'якопулос — Ганвула (Мота, 57), Кейта Діао (Кастровіллі, 76)
Торіно: Валюкевич — Маріпан, Коко, Бірагі — Казадеї (Гінейтіс, 78), Річчі — Лазаро (Карамо, 68), Влашич, Ельмас (Лінетті, 90) — Адамс (Санабрія, 68)
Попередження: Бірінделлі, Паласіос — Маріпан, Коко.