Італія

Команда Нести знаходиться в плачевному стані.

В рамках 26-го туру італійської Серії А Монца на своєму полі приймала Торіно.

Під завісу першого тайму гості відкрили рахунок у матчі завдяки влучному пострілу Еліфа Ельмаса. На цьому Торіно не зупинилося і вже у другому таймі подвоїли перевагу над Монцою. Голом у складі "биків" відзначився новачок команди Чезаре Казадеї.

Фінальний свисток арбітра зустрічі зафіксував перемогу Торіно із рахунком 2:0.

Монца — Торіно 0:2

Голи: Ельмас, 41, Казадеї, 66

Монца: Тураті — Д'Амброзіо (Віньято, 70), Іццо, Паласіос, Бірінделлі (Урбанські, 57) — Перейра, Дзеролі (Куррія, 70), Б'янко, Кір'якопулос — Ганвула (Мота, 57), Кейта Діао (Кастровіллі, 76)

Торіно: Валюкевич — Маріпан, Коко, Бірагі — Казадеї (Гінейтіс, 78), Річчі — Лазаро (Карамо, 68), Влашич, Ельмас (Лінетті, 90) — Адамс (Санабрія, 68)

Попередження: Бірінделлі, Паласіос — Маріпан, Коко.