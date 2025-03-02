До вашої уваги результати матчів чемпіонату Італії.
Дженоа - Емполі, Getty Images
02 березня 2025, 17:57
У рамках 27-го туру чемпіонату Італії відбулися два матчі.
Болонья на своєму полі зуміла обіграти Кальярі, а "українське дербі" Руслан Маліновський vs Віктор Коваленко не відбулося: українці залишилися в запасі на гру своїх команд Дженоа — Емполі.
Болонья - Кальярі 2:1
Голи: Орсоліні, 48 (пен), 56 - Пікколі, 22
Болонья: Скорупські — Калабрія, Ерлич, Лукумі, Лікоянніс — Побега (Одгор, 46), Фройлер — Орсоліні (Беукема, 87), Фаббіан, Домінгес — Кастро
Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт (Фелічі, 46) — Дзортеа, Адопо, Макумбу, Ауджелло — Пікколі, Лувумбу
Попередження: Оберт, Макумбу.
Дженоа — Емполі 1:1
Голи: Перісан (аг), 81 - Грассі, 36
Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані (Сабеллі, 55), Васкес, Мартін — Мазіні (Онана, 68), Френдруп — Дзанолі (Екатор, 52), Мессіас (Екубан, 68), Міретті (Корне, 52) — Пінамонті
Емполі: Перісан — Гоглічідзе, Мар'януччі, Какаче — Г'ясі, Грассі, Малех, Пеццелла — Еспозіто (Де Шильйо, 70), Гендерсон — Коломбо (Куаме, 46)
Попередження: Дзанолі — Коломбо, Малех.