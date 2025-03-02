Італія

Перший з 5-го лютого результативний удар українця.

Рома в рамках 27-го туру Серії А-2024/25 приймає Комо на Стадіо Олімпіко.

Центральний нападник Артем Довбик не потрапив до стартового складу господарів поля, раніше пропустивши два матчі через травму. По перерві, на 46-й хвилині сьогоднішньої зустрічі, він замінив Ельдора Шомуродова.

На 76-й хвилині 27-річний українець вивів "джаллороссі" вперед — 2:1.

Для Довбика це 14-те взяття воріт у 34-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. Також на його рахунку чотири асисти.