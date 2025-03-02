Італія

Мілан у меншості поступився Лаціо

Команда Сержіу Консейсана поставила під серйозний сумнів свою спроможність боротись за місце в Лізі чемпіонів УЄФА трьома поразками поспіль у чемпіонаті.

Мілан — Лаціо, Getty Images

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Мілан — Лаціо 1:2

Голи: Чуквезе, 85 — Дзакканьї, 28, Педро, 90+8 (пен.)



Мілан: Меньян — А. Хіменес (Вокер, 46), Габбія (Йович, 83), Павлович, Ернандес — Муса (Феліш, 37), Фофана (Тіав, 70) — Пулішич (Чуквезе, 70), Рейндерс, Леау — С. Хіменес.



Лаціо: Проведель — Марушич (Лаццарі, 46), Хіла, Жиго (Жиго, 78), Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа (Нослін, 88), Дзакканьї (Педро, 79) — Чауна (Весіно, 58).



Попередження: Леау, Чуквезе — Весіно



На 67-й хвилині був вилучений Страхиня Павлович (Мілан) (грубе порушення).