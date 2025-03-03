Італія

Для цього буде потрібно викласти чималу суму.

Північномакедонський атакувальний півзахисник Еліф Ельмас цієї зими перейшов до італійського Торіно з німецького РБ Лейпциг на правах оренди.

І вже за три стартові гри в складі "биків" 25-річний виконавець устиг відзначитись двічі за 177 хвилин у рамках Серії A.

Такий ривок на старті виступів за туринський колектив сподобався керівникам клубу, після чого, як повідомляє місцева преса, вони почали працювати над домовленістю щодо повноцінного трансферу футболіста.

Право на пріоритетний викуп Ельмаса в італійського клубу наявне, проте є один важливий нюанс — 17 млн євро, які хоче отримати за свого футболіста Лейпциг найближчого літа.

Очікується, що в наступні кілька тижнів відбудуться фінальні перемовини поміж клубами з цього питання.