Італія

Черговий неоднозначний виступ команди Тіаго Мотти, який змусив понервувати фанатів "старої синьйори".

У рамках 27-го туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі Верону, яка знаходиться у нижній частині турнірної таблиці.

Незважаючи на статус фаворитів та фактор домашніх трибун, матч для підопічних Тіаго Мотти видався не з простих на тлі проблем із реалізацією та щільної оборони суперника.

Утім, на 73-й хвилині гол Кефрена Тюрама дозволив туринцям трохи видохнути та позбутися психологічного тиску, а вже під саму завісу протистояння Тен Копмейнерс своїм забитим м'ячем поставив крапку в цьому протистоянні — 2:0.

Ювентус — Верона 2:0

Голи: Тюрам, 73, Копмейнерс, 90

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа (Кошта, 61), Гатті (Калулу, 70), Келлі, Камб'язо — Тюрам, Локателлі — Гонсалес, Маккенні (Копмейнерс, 60), Їлдиз (Мбангула, 82) — Коло Муані (Влахович, 82)

Верона: Монтіпо — Давідович (Оєгоке, 46), Коппола, Валентіні — Фараоні (Гіларді, 46), Ньяссе, Дуда, Чачуа — Роша Лівраменто (Бернеде, 56), Суслов (Кастанос, 79) — Сарр (Ламбурд Фронтьє, 86)

Попередження: Келлі