Італія

Український форвард Роми відзначився голом у ворота Комо.

Офіційна пресслужба італійської Серії А оголосила символічну збірну з найкращих футболістів за підсумками минулого 27-го туру чемпіонату.

Так, до команди найкращих тижня першості Італії потрапив форвард збірної України Артем Довбик, який виступає за Рому.

27-річний українець вийшов на заміну на початку другого тайму матчу проти Комо та відзначився голом на 76-й хвилині, який став для Роми переможним (2:1). Гру Довбика у тій зустрічі оцінили в 7,0 бали — у символічній збірній туру Артем очолив атаку.

СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА 27 ТУРУ СЕРІЇ А:

У цьому сезоні Артем Довбик провів за Рому 34 матчі у всіх змаганнях, в яких забив 14 голів і зробив дві результативні передачі.