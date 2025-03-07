Італія

В Інтері може з'явитися англійський футболіст.

Міланський Інтер може придбати півзахисника англійського Ліверпуля Кертіса Джонса. Про це повідомляє InterLive.

За інформацією джерела, керівництво міланського клубу розглядає 24-річного англійця, в якості потенційної заміни для 31-річного Хакана Чалханоглу в разі, якщо він захоче залишити італійський клуб наступного літа.

Зазначається, що головний тренер мерсисайдців Арне Слот не бачить Джонса футболістом основного складу, що здатне спонукати півзахисника змінити команду.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Кертіс Джонс відіграв за Ліверпуль 34 матчі, забив три голи та віддав шість результативних передач.