Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 9 березня, розпочавшись о 16:00.

У рамках 28-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі на власному полі зустрінеться з Фіорентиною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 9 БЕРЕЗНЯ, 16:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі до сьогоднішньої зустрічі підходить на тлі п'яти поспіль матчів без перемог (4Н, 1П) у чемпіонаті Італії, що під керівництвом Антоніо Конте з командою сталося вперше. Ба більше, така серія на внутрішній арені взагалі є унікальною для всіх колишніх підопічних нинішнього головного тренера неаполітанців у топ-5 чемпіонатах.

Тим не менш, Наполі продовжує вести боротьбу за Скудетто. У минулому турі колектив Конте приймав Інтер і уникнув поразки завдяки дебютному голу Філіпа Біллінга (1:1). Сьогодні неаполітанці можуть вперше з лютого 2010 року тричі поспіль зіграти внічию в Серії А, але в поєдинку з Фіорентиною саме вони будуть фаворитами.

Кризова ситуація у Флоренції, яка призвела до значного збільшення ймовірності звільнення Раффаеле Палладіно, нікуди не поділася. Після скромної звитяги над Лечче з рахунком 1:0 вдома, Фіорентина вирушила до Греції, де зазнала чергової невдачі, у першому матчі 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій поступившись Панатінаїкосу (2:3).

Колективи з Неаполя й Флоренції поєдинок першого кола провели трохи більше двох місяців тому, на початку січня. Тоді, на Стадіо Артеміо Франкі, Фіорентина не порадувала своїх уболівальників, дозволивши Наполі тричі уразити свої ворота. Перед сьогоднішніми гостями стоїть дуже непростий виклик і є сумніви, що зараз вони спроможні на достатню для здобуття очок відповідь.

За версією букмекерів, Наполі є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 1.59, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 6.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.95.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Гілмор, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Лукаку, Распадорі

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Фаджолі, Катальді, Ндур, Госенс — Бельтран, Кін

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