Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 9 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 28-го туру італійської Серії А-2024/25 Ювентус на власному полі зустрінеться з Аталантою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 9 БЕРЕЗНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус сьогодні ввечері спробує ввірватися на третю сходинку турнірної таблиці. Для цього підопічним Тіаго Мотти необхідно впоратися з Аталантою, яка до цієї дуелі підходить із серією з шести матчів чемпіонату Італії без поразок (1В, 5Н) "б'янконері" в Турині. "Нерадзуррі" Джан П'єро Гасперіні продовжують боротьбу за Скудетто, тож їм теж вкрай потрібні три очки.

Після несподіваного вильоту з Кубка Італії від Емполі на Альянц Стедіум (1:1, пен. — 2:4), Ювентус приймав Верону. Маючи значну перевагу за грою, господарі поля все ж дотиснули гостей (2:0), здобувши перемогу третю поспіль "суху" звитягу в Серії А. Скориставшись осічками лідерів турнірної таблиці, "б'янконері" помітно наблизилися до них, ставши ще одним учасником чемпіонських перегонів.

Аталанта ж у минулому турі вперше з 2000 року досягла позначки в чотири поспіль поєдинки Серії А без пропущених голів. Хоча результат у вигляді нічиєї з Венецією (0:0), ще й на Джевісс Стедіум у Бергамо, варто вважати провальним для "нерадзуррі". Останнім часом команда дуже нестабільна в атаці, чергуючи результативні матчі з "сухими".

Найбільш компромісний колектив чемпіонату Італії-2024/25 (в Ювентуса 13 нічиїх) цілком може ще раз отримати тільки один заліковий бал, вперше з 19-го туру, коли зіграв унічию якраз із Аталантою (1:1). До того ж, туринці лише двічі поступилися команді з Бергамо в 40 останніх матчах Серії А (25В, 13Н) і навряд чи статистика протистоянь погіршиться цього разу.

За версією букмекерів, Ювентус є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 2.53, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 2.97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Калулу, Келлі, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Коло Муані

Аталанта: Карнезеккі — Толой, Джимсіті, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Ретегі, Лукман

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