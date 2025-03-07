Бразилець може змінити клубну прописку.
Едерсон, getty images
07 березня 2025, 20:24
Туринський Ювентус, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед цікавляться опорним півзахисником Аталанти Едерсоном. Про це повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, одним з основних претендентів на 25-річного бразильця є туринський клуб. В свою чергу Ман Сіті та МЮ також вже спілкувалися з оточенням футболіста щодо можливого трансферу наступного літа.
Зазначається, що минулого літа Аталанта відмовилася продавати Едерсона в неназваний клуб АПЛ за 40 млн. євро. Тим не менш, бергамаски будуть готові відпустити бразильця за велику суму в найближче трансферне вікно.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Едерсон відіграв за Аталанту 39 матчів, забив чотири голи та зробив дві результативні передачі.