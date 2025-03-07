Італія

Бразилець може змінити клубну прописку.

Туринський Ювентус, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед цікавляться опорним півзахисником Аталанти Едерсоном. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, одним з основних претендентів на 25-річного бразильця є туринський клуб. В свою чергу Ман Сіті та МЮ також вже спілкувалися з оточенням футболіста щодо можливого трансферу наступного літа.

Зазначається, що минулого літа Аталанта відмовилася продавати Едерсона в неназваний клуб АПЛ за 40 млн. євро. Тим не менш, бергамаски будуть готові відпустити бразильця за велику суму в найближче трансферне вікно.