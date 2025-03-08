Італія

Туринці хочуть підписати гравців Гасперіні.

Туринський Ювентус проявляє інтерес до нападників Аталанти Адемоле Лукмана та Матео Ретегі, а також до півзахисника "богині" Едерсона. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, найбільший інтерес туринського клубу викликає Лукман. Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі почав опрацьовувати варіант із потенційною покупкою нігерійського футболіста ще кілька місяців тому.

На другому місці за пріоритетністю для "старої синьйори" перебуває Едерсон. У "Юве" вважають, що бразильський півзахисник ідеально вписався б у футбол Тіаго Мотти. Найменший пріоритет віддається купівлі форварда Матео Ретеги, інтерес до якого туринський клуб виявляв ще минулого літа.

Для здійснення трансферів цих футболістів "зебрам" необхідно продати деяких гравців із нинішнього складу. Як можливі варіанти на продаж розглядають нападника Кенана Їлдиза та захисника Андреа Камб'язо.