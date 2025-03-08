Італія

Колектив Сімоне Індзагі зумів здолати аутсайдера Серії А.

У рамках 28-го туру чемпіонату Італії Інтер приймав Монцу. Гості шокували господарів, забивши два голи в першому таймі. Потім Арнутович відквитав один м'яч.

На 64-й хвилині Чалханоглу зрівняв рахунок у матчі, а автогол Кір'якопулоса приніс "нерадзурі" вольову перемогу і три очки.

Інтер - Монца 3:2

Голи: Арнаутович, 45+1, Чалханоглу, 64, Кір'якопулос (аг), 78 - Бірінделлі, 32, Кейта Діао, 24

Інтер: Мартінес — Павар (Біссек, 46), де Врей (Аугусто, 46), Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Зелінські, 70; Корреа, 73), Бастоні — Мартінес, Арнаутович (Тюрам, 70)

Монца: Тураті — Перейра, Іццо (Віньято, 86), Д'Амброзіо — Бірінделлі (Брорссон, 86), Дзеролі, Б'янко, Кастровіллі (Лекович, 66), Кір'якопулос — Кейта Діао (Капрарі, 77), Мота (Ганвула, 66)

Попередження: Іццо.