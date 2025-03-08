Колектив Сімоне Індзагі зумів здолати аутсайдера Серії А.
Інтер - Монца, Getty Images
08 березня 2025, 23:41
У рамках 28-го туру чемпіонату Італії Інтер приймав Монцу. Гості шокували господарів, забивши два голи в першому таймі. Потім Арнутович відквитав один м'яч.
На 64-й хвилині Чалханоглу зрівняв рахунок у матчі, а автогол Кір'якопулоса приніс "нерадзурі" вольову перемогу і три очки.
Інтер - Монца 3:2
Голи: Арнаутович, 45+1, Чалханоглу, 64, Кір'якопулос (аг), 78 - Бірінделлі, 32, Кейта Діао, 24
Інтер: Мартінес — Павар (Біссек, 46), де Врей (Аугусто, 46), Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Зелінські, 70; Корреа, 73), Бастоні — Мартінес, Арнаутович (Тюрам, 70)
Монца: Тураті — Перейра, Іццо (Віньято, 86), Д'Амброзіо — Бірінделлі (Брорссон, 86), Дзеролі, Б'янко, Кастровіллі (Лекович, 66), Кір'якопулос — Кейта Діао (Капрарі, 77), Мота (Ганвула, 66)
Попередження: Іццо.