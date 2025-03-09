Італія

Команда Рафаеле Палладіно погано відіграла першу половину зустрічі, і зрештою не подолала відставання за рахунком на чужому полі.

Неаполітанський Наполі тривалий час вражав результатами своїх виступів у цьому сезоні італійської Серії A, проте все одно ніколи не було відчуття того самого "нездоланного" колективу "південців" зразка кількарічної давнини, навіть за умови відсутності потреби для них брати участь у єврокубках. І недарма — попередні п’ять зустрічей у рамках чемпіонату для "Партенопеї" були проти дуже складних суперників, і зрештою нікого з компанії Роми, Удінезе, Лаціо, Комо та Інтера команда Антоніо Конте так і не переграла.

А в контексті двадцять восьмого туру в гості до Наполі на стадіон Дієго Армандо Марадона завітала Фіорентина, яка також певний час демонструвала цілком пристойний футбол та навіть на щось почала претендувати в турнірній таблиці як на внутрішній, так і не міжнародних аренах, але зрештою футболісти Рафаеле Палладіно поставили під сумнів свої перспективи на обох цих фронтах.

Тож до Неаполі "лілії" прибули в не надто гарному гуморі на тлі поразки в першому матчі Ліги конференцій УЄФА від грецького Панатінаїкоса (2:3), яка ще й достатньо сил у команди зуміла забрати. Напевно, це й дало про себе знати вже в першому таймі, коли Фіо не зуміли знайти гідної відповіді на атаки суперників від самого початку матчу.

Гості в принципі були не надто помітні в першому таймі, тоді як їхня оборона ґрунтувалась на принципі — якщо де Хеа не врятує, то вже нічого не врятує. І іспанець до певного часу робив усе, що тільки міг, аби м’яч не опинявся в сітці його воріт, коли пробивали, наприклад, Распадорі та Буонджорно з близької відстані. Проте існувало розуміння, що це не буде вічним.

Посеред стартової половини зустрічі Наполі вдалось відкрити рахунок, коли той-таки де Хеа впорався з ударом від Мактомінея з межі штрафного на лівому фланзі, проте відбив перед собою точно на ногу Лукаку, який такі помилки не пробачає суперникам. Майже одразу після цього Распадорі, Спінаццола та Ді Лоренцо могли добивати опонентів, проте удари від перших двох усе ж таки парирував де Хеа, а в останньому випадку йому на допомогу прийшла поперечина.

Насичений та односторонній перший тайм у підсумку після перерви свого продовження не отримав. Фіорентина якось оклигала, але сталось це лише після того, як гості пропустили вдруге. Лукаку цього разу тонко зіграв на Распадорі до центру штрафного, а той не залишив шансів де Хеа в ближньому бою. Щоправда, майже миттєво після цього удар Гудмундссона із зони перед штрафним під праву стійку показав, що й у них із Кіном є певний ступінь порозуміння.

Таким чином перевага Наполі за рахунку швидко повернулась до мінімальної, але тепер уже "лілії" відчували себе значно більш упевненими перед заключним відтинком гри. От і отримали ми в підсумку цілком відкритий футбол, який у будь-який момент той-таки колектив Конте міг закрити, але реалізація знову підводила господарів. Точніше, де Хеа продовжував виконувати свої дива у воротах. Але поразці це не зарадило.

У наступному турі Наполі гостюватиме у Венеції, тоді як Фіорентина прийматиме туринський Ювентус.— Фіорентина 2:1Лукаку, 26, Распадорі, 60 — Гудмундссон, 66Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано (Олівера, 82), Гілмор, Лоботка, Мактоміней (Біллінг, 86), Спінаццола (Жезус, 90) — Лукаку, Распадорі (Сімеоне, 87).де Хеа — Комуццо (Морено, 74), Марі, Раньєрі (Понграчич, 58) — Додо, Ндур, Катальді (Бельтран, 81), Фаджолі, Парізі (Госенс, 59) — Гудмундссон, Кін.Попередження: Буонджорно — Гудмундссон, Понграчич