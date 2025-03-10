Італія

Матч на Стадіо Олімпіко у Римі переможця не визначив.

У рамках 28-го туру італійської Серії А римський Лаціо приймав на своєму полі Удінезе, якому він двічі поспіль до цього поступався у чемпіонаті з рахунком 1:2.

На 22-й хвилині Флоріан Товен підтвердив статус незручного суперника в Удінезе для Лаціо, відкривши рахунок у цій грі.

Утім, ще до перерви Алессіо Романьйолі повернув паритет на табло, проте більше команди в цьому протистоянні не забивали. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1.

Лаціо — Удінезе 1:1

Голи: Романьйолі, 32 - Товен, 22

Лаціо: Проведель — Марушич, Романьйолі, Хіла, Лаццарі — Весіно (Белах'ян, 64), Гендузі — Ісаксен, Діа (Педро, 65), Дзакканьї — Чауна (Нослін, 46)

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Бійол, Соле — Ехізібує (Модешту, 89), Карлстрем, Ловрич (Паєро, 65), Еккеленкамп (Атта, 65), Камара (Земура, 65) — Лукка, Товен (Девіс, 83)

Попередження: Весіно, Лаццарі — Камара, Ловрич, Паєро