Італія

Давід Ганцко є ціллю туринців у літнє трансферне вікно.

Центральний захисник Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко у літнє трансферне вікно може перебрати до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, скаут туринського Ювентуса був присутній на минулому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Феєнордом на Сан-Сіро (2:1), щоб оцінити гру 27-річного центрбека на власні очі.

За інформацією джерела, словацький футболіст є трансферною ціллю туринського клубу на наступне трансферне вікно. Юве уважно стежить за його виступами та зацікавлений у його підписанні.

У поточному сезоні Давід Ганцко провів за Феєнорд 38 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 4 асисти. Його контракт спливає влітку 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює в 35 мільйонів євро.